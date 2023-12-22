В столице отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.
«В этом году обновили пешеходный мост «Тушинский у 7-го шлюза», который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», — сказал Бирюков.
Он отметил, что содержанию мостовых сооружений власти уделяют особое внимание. С начала года в столице обновили девять мостовых сооружений.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсирует более 1,3 тыс. электробусов.