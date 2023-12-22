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В столице отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы

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На северо-западе столицы отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы, который соединяет центральную часть района Покровское-Стрешнево и одноимённый природно-исторический парк.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

«В этом году обновили пешеходный мост «Тушинский у 7-го шлюза», который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», — сказал Бирюков.

Он отметил, что содержанию мостовых сооружений власти уделяют особое внимание. С начала года в столице обновили девять мостовых сооружений.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсирует более 1,3 тыс. электробусов.

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