В Екатеринбурге подростки ночью ограбили тату-студию

В Екатеринбурге подростки ночью забрались в тату-студию через разбитое окно и ограбили её, они унесли с собой наличные и планшеты iPad, пишет URA.RU.

«В 04:12 разбили окно, влезли, один поранился и немного залил кровью пол. Устроили беспорядок, разбросали вещи в поисках чего-то, видимо, искали наличку. Забрали несколько айпадов, немного наличных с ресепшена и ушли через другое окно примерно в 04:20», — сказали агентству в тату-студии.

Полиция начала проверку по данному факту. Сейчас личности подростков устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Сургуте задержали двух подростков по обвинению в грабеже и вымогательстве.