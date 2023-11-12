В Екатеринбурге подростки ночью ограбили тату-студию
- РИА Новости
«В 04:12 разбили окно, влезли, один поранился и немного залил кровью пол. Устроили беспорядок, разбросали вещи в поисках чего-то, видимо, искали наличку. Забрали несколько айпадов, немного наличных с ресепшена и ушли через другое окно примерно в 04:20», — сказали агентству в тату-студии.
Полиция начала проверку по данному факту. Сейчас личности подростков устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Сургуте задержали двух подростков по обвинению в грабеже и вымогательстве.