В Сургуте задержали двух подростков по обвинению в грабеже и вымогательстве
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
«По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемые открыто похитили у ранее им знакомого молодого человека мобильный телефон, а после этого вымогали у потерпевшего деньги, угрожая применить насилие в случае невыполнения требований или обращения за помощью в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
На следующий день подростки пришли на работу к потерпевшему и, угрожая ему ножом, стали требовать денег. Когда молодой человек вызвал полицию, обвиняемые ушли, но впоследствии их задержали.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Сургуте подростки устроили потасовку на костюмированной вечеринке, проходившей в торговом центре.