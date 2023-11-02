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В Сургуте задержали двух подростков по обвинению в грабеже и вымогательстве

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В Сургуте задержали двух 17-летних подростков, обвиняемых в грабеже, разбойном нападении и вымогательстве.
В Сургуте задержали двух подростков по обвинению в грабеже и вымогательстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемые открыто похитили у ранее им знакомого молодого человека мобильный телефон, а после этого вымогали у потерпевшего деньги, угрожая применить насилие в случае невыполнения требований или обращения за помощью в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

На следующий день подростки пришли на работу к потерпевшему и, угрожая ему ножом, стали требовать денег. Когда молодой человек вызвал полицию, обвиняемые ушли, но впоследствии их задержали.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сургуте подростки устроили потасовку на костюмированной вечеринке, проходившей в торговом центре.

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