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В Сургуте участник конфликта распылил в подростков антисептик на вечеринке в ТЦ

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В Сургуте подростки устроили потасовку на костюмированной вечеринке, проходившей в торговом центре.
В Сургуте участник конфликта распылил в подростков антисептик на вечеринке в ТЦ
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД.

Отмечается, что в полицию поступило заявление от организатора праздничного карнавала в ТЦ «Сити Молл» о произошедшем конфликте между подростками. 

Личности всех подростков установили, проводится разбирательство. 

По данным МВД, драки не было, «один из подростков распылял во всех антисептик». Отмечается, что, предварительно, никто не пострадал.

Ранее в Оренбургской области возбудили уголовное дело после того, как группа молодых людей избила подростка.

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