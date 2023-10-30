В Сургуте участник конфликта распылил в подростков антисептик на вечеринке в ТЦ
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД.
Отмечается, что в полицию поступило заявление от организатора праздничного карнавала в ТЦ «Сити Молл» о произошедшем конфликте между подростками.
Личности всех подростков установили, проводится разбирательство.
По данным МВД, драки не было, «один из подростков распылял во всех антисептик». Отмечается, что, предварительно, никто не пострадал.
Ранее в Оренбургской области возбудили уголовное дело после того, как группа молодых людей избила подростка.