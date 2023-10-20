В Челябинской области проверят детсад, где ребёнка заставили есть хлеб из урны
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Об этом сообщает URA.RU.
«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из дошкольных учреждений в Челябинской области», — уточнили в пресс-службе СК России.
О результатах проверки доложит руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Пётр Решетников.
По результатам будет принято процессуальное решение.
Об инциденте сообщила мать ребёнка, которая рассказала родителям, что в детском саду воспитательница заставила его есть хлеб из мусорного ведра.
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