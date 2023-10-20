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В Челябинской области проверят детсад, где ребёнка заставили есть хлеб из урны

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки в детском саду Челябинской области, в котором ребёнка заставили есть хлеб из мусорного ведра.
В Челябинской области проверят детсад, где ребёнка заставили есть хлеб из урны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из дошкольных учреждений в Челябинской области», — уточнили в пресс-службе СК России.

О результатах проверки доложит руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Пётр Решетников.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Об инциденте сообщила мать ребёнка, которая рассказала родителям, что в детском саду воспитательница заставила его есть хлеб из мусорного ведра.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга подросток выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.

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