В УрФО будут готовить специалистов сферы туриндустрии на фоне роста турпотока

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что на фоне роста туристического интереса к Уралу в округе намерены уделить внимание подготовке специалистов туристической отрасли благодаря новым образовательным кластерам.

«Обучение организовано на базе учреждений среднего профессионального образования. Серьёзным подспорьем в этом вопросе будут образовательные кластеры в сфере туриндустрии, которые открылись по федеральному проекту «Профессионалитет», — прокомментировал Якушев для URA.RU.

Согласно данным Росстата, турпоток в регионы УрФО с начала 2023 года увеличился на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.