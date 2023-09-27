Узнать больше

В УрФО будут готовить специалистов сферы туриндустрии на фоне роста турпотока

Короткая ссылка
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что на фоне роста туристического интереса к Уралу в округе намерены уделить внимание подготовке специалистов туристической отрасли благодаря новым образовательным кластерам.

«Обучение организовано на базе учреждений среднего профессионального образования. Серьёзным подспорьем в этом вопросе будут образовательные кластеры в сфере туриндустрии, которые открылись по федеральному проекту «Профессионалитет», — прокомментировал Якушев для URA.RU.

Согласно данным Росстата, турпоток в регионы УрФО с начала 2023 года увеличился на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить