В УрФО будут готовить специалистов сферы туриндустрии на фоне роста турпотока
«Обучение организовано на базе учреждений среднего профессионального образования. Серьёзным подспорьем в этом вопросе будут образовательные кластеры в сфере туриндустрии, которые открылись по федеральному проекту «Профессионалитет», — прокомментировал Якушев для URA.RU.
Согласно данным Росстата, турпоток в регионы УрФО с начала 2023 года увеличился на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.