Сотрудники Минфина Дагестана перечислят заработок за день пострадавшим при взрыве на АЗС

Коллектив Министерства финансов Республики Дагестан перечислит пострадавшим в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале свой однодневный заработок, заявил глава ведомства Шамиль Дабишев в ходе совещания с сотрудниками.

Об этом сообщает РИА Дагестан.

Уточняется, что предложение о такой мере помощи было принято единогласно всем коллективом министерства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Махачкале.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.