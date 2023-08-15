Сотрудники Минфина Дагестана перечислят заработок за день пострадавшим при взрыве на АЗС
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Дагестан.
Уточняется, что предложение о такой мере помощи было принято единогласно всем коллективом министерства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Махачкале.
В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.