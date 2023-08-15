Узнать больше

Сотрудники Минфина Дагестана перечислят заработок за день пострадавшим при взрыве на АЗС

Короткая ссылка
Коллектив Министерства финансов Республики Дагестан перечислит пострадавшим в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале свой однодневный заработок, заявил глава ведомства Шамиль Дабишев в ходе совещания с сотрудниками.
Сотрудники Минфина Дагестана перечислят заработок за день пострадавшим при взрыве на АЗС
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Дагестан.

Уточняется, что предложение о такой мере помощи было принято единогласно всем коллективом министерства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Махачкале. 

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить