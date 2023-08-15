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Глава Дагестана: семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Членам семей погибших оказать помощь в размере 1 млн рублей», — сказал Меликов.

Отмечается, что семьям тяжелораненых выделят по 400 тыс. рублей, семьям получивших лёгкие травмы — по 200 тыс. рублей.

Также в Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Кроме того, сообщалось, что спецборт МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС.

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