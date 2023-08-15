Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Махачкале.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате страшной трагедии в Махачкале и всему народу Дагестана. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал он в своём Telegram.

Ранее в МЧС России подтвердили информацию о гибели 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.