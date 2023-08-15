В МЧС заявили об увеличении числа жертв взрыва на АЗС в Махачкале до 35

МЧС России подтвердило информацию о гибели 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале.

«В Махачкале на месте пожара обнаружены тела ещё пяти человек. Общее количество погибших составило 35», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сотрудники МЧС продолжают аварийно-спасательные работы.

Ранее сообщалось о 33 погибших.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.