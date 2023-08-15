Минздрав России заявил, что число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 33.

«По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве на АЗС в городе Махачкале пострадали 80 человек. Погибли 33 человека, в том числе 3 детей», — цитирует ведомство ТАСС.

Вместе с этим агентство со ссылкой на источники среди медиков указывает, что число погибших достигло 35.

Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.