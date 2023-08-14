Самарская область заключила соглашение на форуме «Армия-2023»
- РИА Новости
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Стороны договорились об обеспечении финансовой поддержкой важных проектов по социально-экономическому развитию, укреплении экономического и промышленного потенциала области, реализации инвестиционных программ и проектов, предоставлении жителям и бизнесу широкого спектра банковских услуг.
Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» заключил контракт на сумму более $500 млн в первый день форума «Армия-2023».