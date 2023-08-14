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Самарская область заключила соглашение на форуме «Армия-2023»

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В рамках форума «Армия-2023» Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО АКБ «Новикомбанк». Подписи под документом поставили глава региона Дмитрий Азаров и председатель правления финансовой организации Елена Георгиева.
Самарская область заключила соглашение на форуме «Армия-2023»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Стороны договорились об обеспечении финансовой поддержкой важных проектов по социально-экономическому развитию, укреплении экономического и промышленного потенциала области, реализации инвестиционных программ и проектов, предоставлении жителям и бизнесу широкого спектра банковских услуг.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» заключил контракт на сумму более $500 млн в первый день форума «Армия-2023».

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