Самарская область заключила соглашение на форуме «Армия-2023»

В рамках форума «Армия-2023» Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО АКБ «Новикомбанк». Подписи под документом поставили глава региона Дмитрий Азаров и председатель правления финансовой организации Елена Георгиева.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Стороны договорились об обеспечении финансовой поддержкой важных проектов по социально-экономическому развитию, укреплении экономического и промышленного потенциала области, реализации инвестиционных программ и проектов, предоставлении жителям и бизнесу широкого спектра банковских услуг.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» заключил контракт на сумму более $500 млн в первый день форума «Армия-2023».