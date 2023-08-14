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«Рособоронэкспорт» заключил контракт на более $500 млн в первый день форума «Армия-2023»

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В первый день форума «Армия-2023» «Рособоронэкспорт» заключил контракт на сумму более $500 млн, заявил глава компании Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт» заключил контракт на более $500 млн в первый день форума «Армия-2023»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Работа «Рособоронэкспорта» на форуме «Армия-2023» 14 августа началась с подписания крупного контракта с иностранным партнёром. Общая сумма подписанного контракта превысила $500 млн», — цитирует его ТАСС.

Михеев добавил, что в прошлом году в рамках мероприятия «Рособоронэкспорт» подписал контракты на сумму более $400 млн.

Ранее глава компании в интервью RT заявил о большом спросе в Африке на российскую технику, в том числе на вертолёты, автоматы Калашникова, КамАЗы, «Уралы», быстроходные катера БК-10, БК-16.

Он отметил, что российская промышленность готова к любым формам сотрудничества в данном направлении.

«Рособоронэкспорт» с 2019 года подписал со странами Африки 150 контрактов, портфель заказов пополнился за это время на $10 млрд.

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