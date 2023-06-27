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Кардиолог Беленков рассказал о влиянии генетики на здоровье сердца

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Врач-кардиолог, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, доктор медицинских наук Юрий Беленков рассказал, как проявляется роль генетики в состоянии сердца и сосудов.
Кардиолог Беленков рассказал о влиянии генетики на здоровье сердца
  • Gettyimages.ru
  • © Kubra Cavus

«Начну с того, что у части людей есть врождённая толерантность (невосприимчивость) к определённым лекарствам. Например, некоторые пациенты не реагируют на аспирин. Это мощный препарат, который очень эффективен для профилактики тромбозов», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, у человека могут быть генетические особенности, из-за которых аспирин не действует, и в такой ситуации будут назначены другие препараты.

«Генетический анализ может достоверно показать так называемые моногенные заболевания. То есть врождённые. В основном это редкие, орфанные патологии», — отметил Беленков.

Он добавил, что такие тесты с той или иной долей вероятности показывают предрасположенность к некоторым заболеваниям.

«О высокой степени достоверности я бы на сегодня не говорил, но если результаты теста убедят человека больше заботиться о своём здоровье, чаще показываться врачу, заняться спортом — это можно только приветствовать», — добавил специалист.

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