Десять природных пожаров потушили за сутки в Свердловской области

В Свердловской области за сутки потушили десять природных пожаров в восьми населённых пунктах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

«В Свердловской области на конец дня 18 июня ликвидированы десять природных пожаров в Артёмовском, Белоярском, Красноуфимском, Сосьвинском, Сысертском, Тугулымском районах, Екатеринбурге и Верхней Пышме», — сказано в сообщении.

В настоящее время более 400 человек ликвидируют отдельные очаги от 0,15 до 15 га в разных районах области.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.