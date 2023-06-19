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Десять природных пожаров потушили за сутки в Свердловской области

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В Свердловской области за сутки потушили десять природных пожаров в восьми населённых пунктах.
Десять природных пожаров потушили за сутки в Свердловской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

«В Свердловской области на конец дня 18 июня ликвидированы десять природных пожаров в Артёмовском, Белоярском, Красноуфимском, Сосьвинском, Сысертском, Тугулымском районах, Екатеринбурге и Верхней Пышме», — сказано в сообщении.

В настоящее время более 400 человек ликвидируют отдельные очаги от 0,15 до 15 га в разных районах области.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.

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