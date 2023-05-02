Специалист Котлов предупредил о случаях завышения цен на загородную недвижимость

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Директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов предупредил, что некоторые продавцы загородной недвижимости в период повышенного спроса, весной и летом, стремятся завысить стоимость неликвидной недвижимости.
Специалист Котлов предупредил о случаях завышения цен на загородную недвижимость
  • Gettyimages.ru
  • © Katrin Riediger / EyeEm

Растёт стоимость участков с обременением в виде старых домов плохого качества, предупредил специалист в интервью Life.ru и призвал покупателей быть крайне внимательными и осторожными.

По его словам, владельцы земельных участков со старой постройкой, нуждающейся в сносе или серьёзной реконструкции, часто стараются выдать это обременение за плюс и включить его в общую цену.

Эти предложения только на первый взгляд кажутся выгодными, предупреждает Котлов. Перед покупкой такой недвижимости нужно серьёзно взвесить все за и против, просчитать, во сколько обойдётся реконструкция или снос, поскольку и то, и другое может оказаться очень затратным.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, что, несмотря на растущие цены на рынке жилья, можно приобрести объект ниже рыночной стоимости.

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