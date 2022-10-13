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Врач Абакумов рассказал, что чай с малиной и горячее молоко бесполезны при простуде

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, что не все народные средства эффективны при лечении простуд и ОРВИ.
Врач Абакумов рассказал, что чай с малиной и горячее молоко бесполезны при простуде
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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» специалист посоветовал заменить популярный при простудах горячий чай с малиной на тёплые брусничные и клюквенные морсы — они гораздо полезнее.

Также Абакумов отметил, что при простуде нет пользы от горячего молока. Что касается мёда, то, попадая в кипяток, он теряет свои полезные свойства. При этом врач напомнил, что мёд — один из сильнейших аллергенов.

По его словам, также при гриппе бесполезны цитрусовые, несмотря на обилие в них витамина С. Не имеет целебной силы и жир различных животных — баранов, медведей, барсуков.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU рассказала, что мёд не стоит применять вместо лекарств.

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