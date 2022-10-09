Методист Крылова рассказала, как преподавателям организовать эффективное и вовлекающее обучение

Методист Анна Крылова рассказала в беседе с RT про основные методы, которые помогут преподавателям повысить эффективность своей работы.

Прежде всего, по её словам, необходимо изучать свою аудиторию, а также «найти баланс между теорией и практикой».

Кроме того, она отметила необходимость работы над качеством визуального контента.

«Преподавателям необходимо обращать внимание на то, как они распределяют информацию в своих демонстрационных материалах. В частности, необходимо помнить, что презентации, раздаточные материалы и ролики — альтернатива учебным пособиям, поэтому они должны содержать минимум текста, но при этом отражать основные тезисы и ключевые моменты. Их качество напрямую влияет на эффективное усвоение информации», — заявила собеседница RT.

Она подчеркнула, что практические задания нужны учащимся не только для того, чтобы «закрепить теорию», но и для того, чтобы «понимать, как они могут воспользоваться новыми знаниями в реальной жизни».

Детям же, по мнению Крыловой, важно рассказывать, как школьные знания «выручат их во взрослой жизни»: например, базовое знание химии может помочь с выбором продуктов.

Помимо этого, эксперт порекомендовала добавлять элементы группового обучения и соревновательного процесса.

«И у взрослых, и у детей соревнование может быть выстроено в виде игры. Однако добавлять соревновательные элементы в обучение группы нужно аккуратно. Здесь преподавателям в первую очередь стоит отталкиваться от особенностей своей аудитории и помнить, что взрослые более подготовлены к неудачам, чем дети», — пояснила методист образовательных программ в Skillbox.

Ещё один эффективный метод — метод перевёрнутого класса, который работает и с детьми, и со взрослыми, добавила эксперт.

«Его суть заключается в том, чтобы давать студентам не готовую теорию, а просить их самостоятельно изучить какой-либо материал. Ученики дискутируют, сами готовятся к занятию и расставляют приоритеты. Они конструируют своё знание сами, включают активное, а не пассивное потребление информации, которое помогает запомнить её на долгое время. Это также может стать дополнительным фактором мотивации», — заключила специалист.

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