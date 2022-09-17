Клинический психолог Хорс назвал наиболее подверженных осенней депрессии людей

Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как распознать сезонную депрессию, а также объяснил, какие факторы способствуют её возникновению и какому типу людей она наиболее свойственна.

Как напомнил специалист, в осенний период сокращается длительность светового дня, у многих наблюдается дефицит витаминов D и E. Кроме того, заканчивается период отпусков и возникает необходимость раньше просыпаться, добавил психолог.

То есть, как подчеркнул эксперт, накапливается физическая усталость. По его словам, у одних людей этот период оказывает негативное влияние на эмоциональную сферу, у других таких изменений не наблюдается.

Собеседник RT объяснил, что люди, которые относятся к первому типу, искренне верят в то, что их жизнь должна развиваться «линейно и только в лучшую сторону».

«Поэтому, когда их тонус понижается, они внутренне протестуют, возникает эмоциональное напряжение, и, складываясь, эти два фактора провоцируют сезонную депрессию», — рассказал Хорс.

Люди второго типа готовы к временному ухудшению самочувствия и снижению эффективности, поскольку рассматривают жизнь как «волнообразный процесс», поэтому подобные изменения для них не становятся болезненными, заявил специалист.

Если вы относитесь к первому типу, эксперт посоветовал «понизить уровень требовательности» к своей эффективности и комфорту.

Он также подчеркнул, что на ухудшение самочувствия осенью может влиять ещё один фактор.

«Человек наслушался блогеров и псевдогуру, которые говорят: всё зависит от тебя, ты всё можешь, у тебя всё получится, — и он живёт в определённой эйфории, а в реальности сталкивается с тем, что от него не всё зависит. И вот этот конфликт и есть отрицание своего права на волнообразное развитие», — заключил Хорс.

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