Психолог Петухова предупредила о возникновении проблем со здоровьем без отпуска

Психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова в беседе с RT рассказала, как длительное отсутствие отпуска влияет на здоровье.

По словам специалиста, если человек куда-то уезжает, но при этом остаётся на связи, в работе — такой отпуск не будет полноценным отдыхом.

«Есть трудоголики — очень часто это невротический трудоголизм, которым не стоит гордиться. Здоровая личность — это про баланс и про понимание того, что необходимо организму. Если мы не будем этого давать, мы будем похожи на бассейн, из которого вытекает, но в который ничего не втекает. Однажды этот «бассейн» иссякнет, и с человеком может случиться эмоциональное выгорание, он может потерять точку опоры и впасть в депрессию», — объяснила Петухова.

Психолог также отметила, что при отсутствии отдыха наблюдается повышение уровня тревожности, ухудшаются адаптивные функции, возникают проблемы с ЖКТ.

«Люди иногда говорят, что им что-то лень делать, что они часто болеют… Редко кто задумывается, что это могут быть сигналы организма, что нужно отдохнуть. Когда человек игнорирует отдых, через какое-то время он заболевает и не понимает, а всё потому, что организм заставляет взять перерыв», — заключила она.

Ранее клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс рассказал, как войти в рабочий режим после отпуска.