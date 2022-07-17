Психолог Хорс рассказал, как войти в рабочий режим после отпуска

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Ангелина Шурпина
Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как войти в рабочий режим после отпуска.
Психолог Хорс рассказал, как войти в рабочий режим после отпуска
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По словам специалиста, не нужно стремиться «вообще без всякой депрессии» сменить отпуск на работу — это, по его мнению, как раз та самая «эмоциональная норма».

Но при этом, как подчеркнул эксперт, если после возвращения ощущается отвращение к работе, значит, отпуск был неэффективным.

«Когда человек хорошо отдохнул, обычно работа сильных переживаний не приносит», — объяснил Хорс.

Также он добавил, что важно «разрешить себе адаптационный период».

«У многих сейчас сверхожидания с точки зрения рабочей эффективности. Человек на то и человек, чтобы когда-то быть более воодушевлённым, когда-то менее, а когда-то даже раздражённым тем, что приходится работать, а не отдыхать. Если человек запрещает себе эту «человечность», то у него мало того что появляется раздражение от перехода отпуска к работе, так ещё он начинает быть недовольным собой за то, что есть раздражение от работы», — рассказал собеседник RT.

Психолог посоветовал в конце отпуска распланировать плавный вход в рабочую неделю, лучше всего — вернуться домой за два-три дня до начала работы.

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