Эксперт по туризму Верас дала рекомендации по путешествиям в августе

Эксперт по туризму, основатель туристического агентства Анна Верас дала рекомендации по путешествиям в августе.

«Август — самый любимый месяц у россиян для отдыха. В этот период здорово посетить Калининградскую область, Карелию, Краснодарский край, Крым, Камчатку, Байкал, Алтай», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Верас, в Калининградской области в это время прекрасная погода для прогулок и пляжного отдыха, а в Карелии — много грибов, ягод и рыбы.

По словам эксперта, в Сибири «природа пестрит яркими красками».

«На Байкале даже можно будет позагорать и искупаться. Ещё в конце лета на острове Ольхон организуют ежегодный слёт шаманов. Можно будет познакомиться с удивительными традициями этого региона», — сообщила она.

Поклонникам классического отдыха Верас советует Крым и Краснодарский край, где в конце лета уже не такое жаркое солнце.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.