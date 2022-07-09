Специалист Кувиков дал рекомендации, как обезопасить квартиру от воров в период отпуска

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков дал в беседе с RT советы, как обезопасить свою квартиру от кражи в период отпуска.

«Чтобы защитить свой дом в период отпуска или любого другого отъезда, попросите заранее соседей или друзей заходить поливать цветы и очищать почтовый ящик. Не публикуйте информацию о своей поездке в социальных сетях», — предупредил эксперт.

Он отметил, что если есть возможность, то стоит установить различные системы умного дома, например умные выключатели, которые позволяют настроить сценарий включения и выключения света, имитируя присутствие в квартире.

«Чаще всего в зоне риска находятся квартиры на первых этажах, поэтому обязательно заранее установите решётки на окнах или же дополнительные датчики движения в этой зоне, если квартира уже охраняется. В зоне риска находятся также квартиры, оставшиеся в запустении (например, с заполненными почтовыми ящиками), а также квартиры в подъездах (или на этажах), где большой объём жилья сдаётся в аренду и часто меняются жильцы», — подчеркнул Кувиков.

Также, по словам собеседника RT, не нужно оставлять у двери коробки из-под новой дорогостоящей техники.

«Обязательно спрячьте ценности и другие дорогостоящие предметы в неочевидные места, чтобы в случае, если кража всё-таки произойдёт, минимизировать потери. Помните, что самый действенный способ защиты — это установка специального охранного комплекса», — заключил он.

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