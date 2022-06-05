Специалисты дали советы по защите персональных данных

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Дарья Ускова
Специалисты Игорь Терещенко и Сергей Афанасьев поделились в беседе с RT советами о том, как обезопасить персональные данные в интернете.
Специалисты дали советы по защите персональных данных
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По словам экспертов, утечку персональных данных намного проще предотвратить, чем устранить.

Как отметил Игорь Терещенко, руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ, всегда нужно помнить о том, что персональные данные — это не просто любая информация о человеке.

«В законе есть ясный критерий: персональными данные являются только тогда, когда они связаны с конкретным человеком. Сам по себе набор из цифр телефонного номера — не личная информация, а такой же набор, но с возможностью установить имя и фамилию владельца — уже персональные данные», — пояснил собеседник RT.

Как пояснил эксперт, по этой причине регистрация в интернет-сервисе по связке e-mail + пароль (без указания ФИО в личном кабинете) не защищается законодательством как конфиденциальная информация.

В свою очередь, Сергей Афанасьев, заместитель руководителя направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ на базе МГУ, обратил внимание на тот факт, что при регистрации пользователь по закону имеет право не давать согласие на обработку персональных данных или отозвать его впоследствии.

Ещё один способ защиты персональных данных — это использование нескольких e-mail адресов и номеров телефона, предназначенных специально для указания на сайтах, добавил эксперт.

Ранее специалист по безопасности Виктор Гулевич напомнил о мерах защиты персональных данных.

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