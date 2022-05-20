Специалист по безопасности Гулевич напомнил о мерах защиты персональных данных

Генеральный директор компании по информационной безопасности Виктор Гулевич напомнил о мерах защиты персональных данных.

«К сожалению, из-за увеличения кибератак мы всё чаще наблюдаем утечки персональных данных. Больше кейсов — больше возможностей для злоумышленников сформировать «цифровой портрет» человека, адаптировать и/или придумать новый сценарий атаки и совершить злонамеренное действие», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По его словам, если человек использовал один из скомпрометированных сервисов и чувствует себя небезопасно, то лучше изменить номер телефона и банковскую карту.

Среди основных правил — использовать отдельный номер телефона для сайтов, предоставляющих услуги и продукты.

«Не публикуйте фотографии вашего паспорта и банковской карты на сайтах в социальных сетях и старайтесь не отправлять их в переписке. Игнорируйте звонки и требования компаний, которые в ходе разговора пытаются запросить у вас конфиденциальные данные», — добавил Гулевич.

Ранее «Известия» сообщали о том, как защитить смартфоны и ноутбуки от перегрева.