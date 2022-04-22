В Роскачестве рассказали о механизмах утечки персональных данных

Специалисты Роскачества рассказали о механизмах утечки персональных данных.

Об этом сообщает kp.ru.

По мнению экспертов, это могут быть хакерская атака и взлом серверов либо компрометация устройства одного из сотрудников с последующим выходом в корпоративную сеть.

Ещё один механизм — когда сотрудник компании с доступом к личным данным может вывести их на внешний носитель и передать в третьи руки.

«Целые базы данных продаются в даркнете, а помимо этого есть множество Telegram-каналов, которые за определённую плату могут предоставить практически полные данные о человеке, начиная с паспорта и заканчивая банковской выпиской», — отметили в Роскачестве.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.