Психиатр Куреков дал советы по борьбе с зависимостью от излишней педантичности

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков рассказал в беседе с RT, как отличить проявления излишней педантичности от симптомов обсессивно-компульсивного расстройства.

«Вся жизнь педанта — сплошной порядок, структура и система правил. Он не любит, когда другие люди нарушают его устои, но порой происходят события, когда человек испытывает тягостное ощущение от того, что он делает. В частности, привычка к идеальному порядку иногда приводит к бесконечным проверкам, чтобы не было где-то каких-то нарушений. Это постепенно переходит в ритуалы, и человек начинает постоянно перепроверять, всё ли на месте лежит», — рассказал эксперт.

Как пояснил специалист, эта тревога может усиливаться до такой степени, что он даже не может выйти из дома.

«Когда данные симптомы имеют уже тягостную составляющую, когда они уже беспокоят настолько, что человек не может комфортно себя чувствовать, то есть это перерастает в болезнь — обсессивно-компульсивное расстройство. Данное заболевание должно быть диагностировано в условиях стационара с назначением соответствующей терапии», — добавил собеседник RT.

Он напомнил, что обсессивно-компульсивное расстройство — это хроническое состояние, которое характеризуется появлением навязчивых мыслей и действий.

«Многие путают ОКР с какими-то определёнными личностными особенностями или привычками, но существуют диагностические критерии. Например, навязчивая мысль часто заключается в том, что человек начинает считать определённые числа или цвета хорошими или плохими. Или, например, считает простые бытовые привычки ритуалом, который спасёт ему жизнь. Это состояние становится очень тягостным, поскольку, как бы пациент ни старался, он уже не может самостоятельно от этого отказаться», — заявил врач.

При этом рациональный педантизм не мешает жизни и выступает полезной привычкой, добавил психиатр. Он посоветовал таким людям осознать, что открытия «рождаются в моменты эксперимента, ошибок и где-то даже отхождения от правил».

«Разрешите «хаосу» войти в вашу жизнь. При первых признаках появления излишнего педантизма попросите коллег и родных помочь вам: заключите договор, что два дня вы не будете расставлять вещи по своим правилам и не будете требовать этого от других, — придумайте предмет договора относительно своих особенностей поведения. Цель — понять, что это не влияет на жизнь. Следите за своим состоянием, описывайте чувства», — посоветовал специалист.

Ранее психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова рассказала, как длительное отсутствие отпуска влияет на здоровье.