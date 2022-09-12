Врач Лобанова посоветовала желающим отказаться от курения обратиться к психологу

Медицинский психолог Диана Лобанова рассказала, что бросить курить можно с помощью правильной мотивации.

Зависимость от никотина бывает физиологической и психологической. Чтобы побороть первую, можно обратиться к методу иглоукалывания, отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

«Что касается психологической составляющей, то здесь было бы крайне полезно пройти краткосрочный курс с психологом, поскольку курение — это привычка, которая развивается по всем канонам зависимости: периодическое желание получать дозу никотина (как правило, это раз в 30 минут), нарушение настроения при отсутствии никотина (раздражительность, апатия, тревожность). В некоторых случаях необходимо обращение к врачу-психиатру с целью назначения противотревожных препаратов, которые смягчат период отмены», — добавила Лобанова.

Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог доктор медицинских наук Сергей Бабак в беседе с URA.RU дал советы курильщикам, решившим отказаться от вредной привычки.