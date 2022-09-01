Новый медвуз при МГИМО принял первых студентов в Подмосковье

Новый медицинский вуз при МГИМО принял первых студентов в подмосковном Одинцове.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил коллектив вуза с началом учебного года.

«Я знаю, что были скептики, которые спрашивали, причём здесь МГИМО и врачебное дело, но до сих пор в жизни у нас всё получалось, и есть понятие в Европе и Америке — университетская клиника», — сказал он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде открылась самая большая школа в области. Она представляет собой блок из четырёх зданий различной этажности общей площадью 31 тыс. кв. м.