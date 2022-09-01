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Власти Москвы предоставили льготы для создания индустриального парка «Руднево»

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Столичные власти присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта по созданию индустриального парка «Руднево».
Власти Москвы предоставили льготы для создания индустриального парка «Руднево»

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Парк строится в районе станции метро «Лухмановская». Территория станет шестой производственной площадкой технополиса «Москва».

В составе первой и второй очереди должно быть построено 16 производственных корпусов общей площадью 120 тыс. кв. м.

Для резидентов будет доступен режим ОЭЗ.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

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