В Сообществе флористов России рассказали о ценах на букеты к 1 сентября

В Сообществе флористов России рассказали, что собранный флористом бюджетный букет к 1 сентября в Московском регионе обойдётся в среднем в 1,5—2 тыс. рублей.

Как пишет РИАМО, в тренде сегодня каркасные букеты. Наиболее предпочтительны каркасы из природных материалов, уточнили специалисты. За счёт использования таких каркасов себестоимость букета снижается.

Цветы предпочтительнее использовать сезонные с добавлением осенней листвы, ягод, яблок, каштанов, желудей.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.