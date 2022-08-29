В Сообществе флористов России рассказали о ценах на букеты к 1 сентября
- РИА Новости
Как пишет РИАМО, в тренде сегодня каркасные букеты. Наиболее предпочтительны каркасы из природных материалов, уточнили специалисты. За счёт использования таких каркасов себестоимость букета снижается.
Цветы предпочтительнее использовать сезонные с добавлением осенней листвы, ягод, яблок, каштанов, желудей.
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.