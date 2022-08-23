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Заммэра Москвы Ликсутов рассказал об эффективности БКЛ

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Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал об эффективности Большой кольцевой линии (БКЛ).
Заммэра Москвы Ликсутов рассказал об эффективности БКЛ
  • РИА Новости

«У неё будет наибольшее количество пересадок среди линий метро — больше 45. Можно будет пересесть на радиальные линии, Московское центральное кольцо (МЦК), все действующие и перспективные Московские центральные диаметры (МЦД. — RT). Поездки станут быстрее и удобнее более чем для 3 млн жителей 34 районов города — у них появятся новые маршруты», — заявил Ликсутов в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, БКЛ создаст основу для дальнейшего развития рельсового транспортного каркаса на годы вперёд.

Как отметил Ликсутов, полный эффект будет достигнут после запуска всей линии.

«По нашим прогнозам, на радиальных линиях станет свободнее на 22%, на Кольцевой — до 25%, а на основных вылетных магистралях города — в среднем на 5%», — добавил он.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье дали старт строительству Южно-Лыткаринской автомагистрали.

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