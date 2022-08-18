Опрос: 6% жителей Калининградской области хотят попросить карьерного повышения
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При этом в среднем по России хотят получить повышение 10% опрошенных.
Результаты опроса опубликовал «Янтарный край».
Самый высокий показатель в Башкирии — там 17% опрошенных хотят продвинуться по карьерной лестнице.
Меньше других думают о повышении жители Челябинской и Свердловской областей (по 5%) и Томской области (3%).
Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», согласно которым примерно половина россиян (49%) предпочитают гибридный формат работы, который предполагает занятость как в офисе, так и дома.