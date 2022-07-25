В Петербурге рассказали о планах по ремонту дорог в 2022 году

В Санкт-Петербурге планируют отремонтировать 75 дорог общей протяжённостью 116 км в 2022 году.

Как сообщает «Петербургский дневник», об этом заявили представители КРТИ — заместитель председателя комитета Александр Богданов и начальник отдела ремонта дорог Максим Модин — в эфире Центра управления регионом.

В частности, ремонт Индустриального проспекта и улицы Маршала Захарова должен быть завершён до 14 октября, улицы Комсомола — до 31 июля.

«Ремонт магистралей — одна из важнейших задач городских властей. От хороших и ровных дорог зависит и комфортная среда для горожан, и туристическая привлекательность, и безопасность водителей и пешеходов», — отметил губернатор Александр Беглов.

Также стало известно, что в девяти районах Тамбовской области завершены ремонт и строительство дорог, которые были запланированы на 2022 год по госпрограмме «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области». Об окончании работ заявили Бондарский, Кирсановский, Моршанский, Петровский, Пичаевский, Сампурский, Знаменский, Токаревский и Уметский районы, передаёт «Тамбовский курьер».

Результаты были объявлены на оперативном совещании, которое провёл врио главы администрации региона Максим Егоров.

Ранее сообщалось, что в Севастополе отремонтировали 25 автодорог с начала года.