В Севастополе отремонтировали 25 автодорог с начала года

В Севастополе отремонтировали 25 автодорог с начала 2022 года.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Протяжённость дорог, которые мы планируем ввести в этом году, — более 66 км. Уже ввели 25 дорог. В ходе работ дорожные специалисты обеспечат защиту всех инженерных коммуникаций, заменят бортовые камни и асфальтобетонное покрытие, обустроят съезды к жилым домам и установят новые автопавильоны», — заявил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Севастополь вошёл в список субъектов, где реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги», с 2019 года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области приступили к ремонту самых протяжённых дорог в текущем сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».