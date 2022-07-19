Из Астрахани отправили 50 тонн гумпомощи для Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Очередная фура доставит в Кременский район ЛНР 5 т гуманитарного груза, в том числе продукты, воду, медикаменты.
Сбор был организован членами партии «Единая Россия». В регионе оборудованы пункты, куда можно принести гумпомощь.
«Большую помощь оказывают и наши предприниматели. Всегда знал, что жители Астраханской области очень отзывчивые», — сказал Бабушкин.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.