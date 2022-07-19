Бренд Sokolov начал производство инвестиционного золота в слитках
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«Sokolov начал производство инвестиционного золота в слитках. Компания заключила ряд соглашений с российскими банками и получила необходимые согласования в Министерстве финансов России», — приводит ТАСС заявление компании.
Представители бренда отметили, что слитки 999-й пробы будут содержать не более 0,007% примесей.
Сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский ранее рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.
Кандидат экономических наук начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев отметил, что драгметаллы — волатильный инструмент.