Бренд Sokolov начал производство инвестиционного золота в слитках

Ювелирный бренд Sokolov приступил к производству инвестиционного золота в слитках — первая партия ожидается в размере 1 тыс. единиц весом от 5 до 250 г.

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«Sokolov начал производство инвестиционного золота в слитках. Компания заключила ряд соглашений с российскими банками и получила необходимые согласования в Министерстве финансов России», — приводит ТАСС заявление компании. Представители бренда отметили, что слитки 999-й пробы будут содержать не более 0,007% примесей. Сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский ранее рассказал о золоте как инвестиционном инструменте. Кандидат экономических наук начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев отметил, что драгметаллы — волатильный инструмент.