Специалист Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте

Сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Я считаю, что золото должно выступать элементом клиринга между странами. Если одна страна поставила на 10 млрд, а другая — на 8 млрд, то 2 млрд разницы в торговом обороте нужно закрыть или другими поставками, или золотом», — заявил он в беседе с медиагруппой «Патриот».

Как отметил эксперт, золото на протяжении многих лет является инвестиционным инструментом сохранения денег.

«Если взять античную, царскую или советскую золотую монету, то её можно обменять и на эти деньги произвести покупки, а если взять римские долговые расписки, то денежной ценности они сегодня иметь не будут», — заключил он.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец прокомментировал введённые рядом стран ограничения на импорт из России ряда товаров из золота.