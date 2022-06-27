Экономист Зубец оценил ограничения на импорт ряда российских товаров из золота

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец прокомментировал введённые рядом стран ограничения на импорт из России ряда товаров из золота.
Экономист Зубец оценил ограничения на импорт ряда российских товаров из золота
  • Gettyimages.ru

«На рынке существует масса альтернативных возможностей это золото продать. Крупнейшие импортёры золота, если не брать Великобританию и Швейцарию, которые его продают и покупают, — это Индия и Турция, относящиеся к числу стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, продать какой-то объём золота, например, в Индию не будет большой проблемой.

Ранее сообщалось, что Канада по согласованию с Соединёнными Штатами, Великобританией и Японией вводит запрет на импорт из России ряда товаров из золота.

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