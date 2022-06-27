Экономист Зубец оценил ограничения на импорт ряда российских товаров из золота
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«На рынке существует масса альтернативных возможностей это золото продать. Крупнейшие импортёры золота, если не брать Великобританию и Швейцарию, которые его продают и покупают, — это Индия и Турция, относящиеся к числу стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, продать какой-то объём золота, например, в Индию не будет большой проблемой.
Ранее сообщалось, что Канада по согласованию с Соединёнными Штатами, Великобританией и Японией вводит запрет на импорт из России ряда товаров из золота.