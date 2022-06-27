Власти Канады ввели запрет на импорт из России ряда товаров из золота

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Канада по согласованию с Соединёнными Штатами, Великобританией и Японией вводит запрет на импорт из России ряда товаров из золота.
Власти Канады ввели запрет на импорт из России ряда товаров из золота
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Об этом сообщается на сайте офиса премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«По согласованию с Соединёнными Штатами, Великобританией и Японией премьер-министр объявил о намерении Канады ввести запрет на импорт определённых изделий из золота из России, закрыв этот товар от официальных международных рынков и ещё больше изолировав Россию от международной финансовой системы», — говорится в сообщении.  

Также канадская сторона вводит запрет на экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование.

Ранее британские власти заявили, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России.

Американский президент Джо Байден подтвердил намерения о введении новых рестрикций.

Глава Евросовета Шарль Мишель также заявил, что в ЕС готовы изучить возможное введение запрета на импорт российского золота при условии, что санкции не навредят экономике союза.

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