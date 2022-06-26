Independent: Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт российского золота

Власти Великобритании, США, Канады и Японии введут запрет на импорт золота из России.

Как сообщает британская газета The Independent со ссылкой на Даунинг-стрит, новые рестрикции подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по прибытии на саммит G7 в Германию.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники проинформировало, что власти ЕС рассматривают возможность введения санкций против российского золота.

При этом, по данным Bloomberg, американский президент Джо Байден на саммите в Германии намерен договориться с лидерами G7 о запрете на импорт нового золота из России.