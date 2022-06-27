Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц из России
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Об этом говорится на сайте офиса.
«Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии», — отмечается в сообщении.
Вместе с этим Канада вводит санкции против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с российским ВПК.
Также канадская сторона ввела ряд ограничений против Белоруссии. Санкции были наложены на 13 белорусских граждан и две организации. Параллельно с этим Канада запретила экспорт в Белоруссию передовых технологий и товаров, а также импорт и экспорт ряда предметов роскоши.
Ранее Белый дом заявил, что Вашингтон введёт визовые ограничения в отношении примерно 500 российских должностных лиц.