Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц из России

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Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявил, что канадская сторона вводит запрет на экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование. Также под новые канадские ограничения попали шесть физических и 46 юридических лиц из России.
Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц из России
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Об этом говорится на сайте офиса.

«Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии», — отмечается в сообщении.

Вместе с этим Канада вводит санкции против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с российским ВПК.

Также канадская сторона ввела ряд ограничений против Белоруссии. Санкции были наложены на 13 белорусских граждан и две организации. Параллельно с этим Канада запретила экспорт в Белоруссию передовых технологий и товаров, а также импорт и экспорт ряда предметов роскоши.

Ранее Белый дом заявил, что Вашингтон введёт визовые ограничения в отношении примерно 500 российских должностных лиц.

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