Экономист Абелев высказался об особенностях вложений в драгметаллы

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Кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев высказался об особенностях вложений в драгметаллы.
Экономист Абелев высказался об особенностях вложений в драгметаллы
  • Gettyimages.ru

«При вложениях в драгметаллы нужно понимать, что это волатильный инструмент. То есть он очень медленно отыгрывается банками даже при изменении котировок, а значит, получить прибыль можно, только если заморозить свои средства на очень длительный период», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, многие избегают таких вложений, которые, по сути, не дают пассивного дохода, а перспективная прибыль может «растворяться» текущей инфляцией.

«Например, по итогам 2021 года драгметаллы вообще показали отрицательную доходность», — напомнил Абелев.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как инвестиционном инструменте.

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