Бочкарёв: два межстанционных перехода на БКЛ строятся горным способом
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«В ходе реализации программы развития столичного метрополитена при строительстве подземных тоннелей помимо механизированной щитовой проходки применяется горный способ», — отметил Бочкарёв.
Такой метод необходим преимущественно при сооружении вспомогательных объектов, к примеру, переходов, камер съездов, вентиляционных камер, подсобных помещений.
Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что проходка горным способом ведётся и на других площадках строящегося метро в непосредственной близости с уже функционирующими участками.
В частности, такой способ используется при строительстве оборотных тупиков у станции «Новаторская» Троицкой линии.
«Ещё один объект такого рода — ствол шахты на строящейся Рублёво-Архангельской линии между будущей станцией «Звенигородская» и действующей станцией «Шелепиха» БКЛ. Готовность вертикальной выработки оценивается на две трети», — добавил Кравцов.
Всего предстоит пройти таким образом 324 погонных метра в течение года. За первое полугодие пройдено более 250.