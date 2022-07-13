Бочкарёв: два межстанционных перехода на БКЛ строятся горным способом

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Два подземных пешеходных перехода на Большой кольцевой линии Московского метрополитена строятся горным способом. Они свяжут уже открытые станции «Авиамоторная» и «Электрозаводская» с одноимёнными станциями радиальных веток, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: два межстанционных перехода на БКЛ строятся горным способом
  • © Пресс-служба стройкомплекса Москвы

«В ходе реализации программы развития столичного метрополитена при строительстве подземных тоннелей помимо механизированной щитовой проходки применяется горный способ», — отметил Бочкарёв.

Такой метод необходим преимущественно при сооружении вспомогательных объектов, к примеру, переходов, камер съездов, вентиляционных камер, подсобных помещений.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что проходка горным способом ведётся и на других площадках строящегося метро в непосредственной близости с уже функционирующими участками.

В частности, такой способ используется при строительстве оборотных тупиков у станции «Новаторская» Троицкой линии.

«Ещё один объект такого рода — ствол шахты на строящейся Рублёво-Архангельской линии между будущей станцией «Звенигородская» и действующей станцией «Шелепиха» БКЛ. Готовность вертикальной выработки оценивается на две трети», — добавил Кравцов.

Всего предстоит пройти таким образом 324 погонных метра в течение года. За первое полугодие пройдено более 250.

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