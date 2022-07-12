Ялта получила 440 млн рублей на восстановление дворов после подтоплений 2021 года

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Мэр Ялты Янина Павленко заявила, что из Резервного фонда России на ликвидацию последствий прошлогоднего потопа выделено 440 млн рублей.
Ялта получила 440 млн рублей на восстановление дворов после подтоплений 2021 года
  • РИА Новости

«Восстанавливаем инфраструктуру, пострадавшую от прошлогоднего потопа. На ремонт 63 дворов Большой Ялты из Резервного фонда России выделено 440 млн рублей», — цитирует Павленко «Крыминформ».

18 июня 2021 года на Ялту обрушились сильные ливни. Тогда за сутки выпало три месячные нормы осадков.

В июне «Новый Севастополь» сообщал, что спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.

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