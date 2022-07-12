Ялта получила 440 млн рублей на восстановление дворов после подтоплений 2021 года
- РИА Новости
«Восстанавливаем инфраструктуру, пострадавшую от прошлогоднего потопа. На ремонт 63 дворов Большой Ялты из Резервного фонда России выделено 440 млн рублей», — цитирует Павленко «Крыминформ».
18 июня 2021 года на Ялту обрушились сильные ливни. Тогда за сутки выпало три месячные нормы осадков.
В июне «Новый Севастополь» сообщал, что спасатели эвакуировали 29 жителей села Малиновка в Бахчисарайском районе Крыма на фоне ситуации с подтоплениями.