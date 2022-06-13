В учениях в Калининградской области задействовали более 3 тысяч военных

Более 3 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники задействованы в учениях с боевыми стрельбами в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота России.

РИА Новости

«К мероприятиям боевой подготовки привлечено более 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники», — приводит сообщение пресс-службы флота Интерфакс. В частности, в учениях принимают участие танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», РСЗО «Ураган» и «Град». В ходе учений на полигонах Калининградской области пройдут боевые стрельбы. Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.