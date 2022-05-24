Адвокат Инютин прокомментировал закон об определении порядка регистрации прав на недвижимость

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Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин прокомментировал вступающий в силу летом федеральный закон, который вносит поправки в нормативные акты, касающиеся определения порядка регистрации прав на недвижимое имущество.
Адвокат Инютин прокомментировал закон об определении порядка регистрации прав на недвижимость
  • Gettyimages.ru
  • © Wutthichai Luemuang / EyeEm

Об этом пишет Life.ru.

Новые правила касаются порядка действий сотрудников МФЦ при приёме документов на регистрацию недвижимости или в ходе обработки запросов по недвижимости.

Так, с 29 июня вступает в силу новый административный механизм, отслеживающий все действия по каждому обращению, в рамках которого специалисты, принимающие документы, будут обязаны устанавливать личность заявителя и отображать это в системе. Также они обязаны проверять все документы на предмет исправлений, приписок, следов копирования и повреждений, и переводить все связанные с заявкой документы в электронный вид.

«Новый порядок, несомненно, упорядочит систему подачи и обработки всех документов, связанных с недвижимостью. И это хорошо, так как теперь любое действие будет иметь своё отражение в базе данных. Однако не факт, что все изменения сразу заработают так, как это задумано инициаторами… Пока практика такова, что если сотрудники МФЦ в регистрации сомневаются, то документы они, как правило, всё равно принимают с предупреждением, что их может не пропустить Росреестр, и в большинстве случаев всё регистрируется. Но после введения новых правил неуверенным специалистам МФЦ будет проще под любым предлогом объявить отказ и тем самым обезопасить себя от ответственности за любые ошибки», — считает Инютин.

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