IT-специалист Бедеров высказался о рисках при внедрении биометрической системы авторизации

Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал планы крупных американских IT-корпораций перейти на беспарольную систему авторизации пользователей в целях усиления информационной безопасности.

«Apple и Microsoft предлагают защитить наши подключения к различным соцсетям, почтам, банковским приложениям и другим сервисам дополнительным средством защиты в виде биометрии. То есть имея уже авторизованный телефон, планшет или компьютер, вы можете подключаться к онлайн-сервису просто путём считывания отпечатков пальцев, сетчатки глаза или лица. Для человека это становится удобнее, потому что не нужно каждый раз вводить пароль, пользоваться менеджерами паролей или использовать двухфакторную аутентификацию дополнительно», — рассказал эксперт.

В то же время, существует риск, что при завладении устройством авторизацию через отождествление можно будет по-прежнему отключать. Это возможно осуществить посредством фотографии или подделанного отпечатка пальца, отметил специалист.

Ранее Игорь Бедеров в беседе с «Известиями» объяснил, что опасность использования VPN-сервисов в первую очередь связана с возможностью перехвата информации, которую пользователь ищет в интернете.