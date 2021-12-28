Помогли десяткам соотечественников: итоги года проекта «Своих не бросаем»

Команда проекта «Своих не бросаем» подводит итоги 2021 года. За это время к нам обратились за поддержкой десятки российских граждан из разных уголков мира. Все они оказались в тяжёлой жизненной ситуации, находясь за границей.

Год назад на RT появился проект «Своих не бросаем». За это время к нам обратились за помощью десятки людей из разных уголков мира. В США, Западной Европе, Южно и Юго-Восточной Азии наши граждане столкнулись с нарушением своих прав, тюремным заключением и вымогательством. Команда «Своих не бросаем» постаралась оказать им информационную и материальную поддержку, а также неоднократно обращалась к российским чиновникам и дипломатам, чтобы они со своей стороны обеспечили максимальное содействие в решении сложных вопросов, требующих государственного вмешательства. С самого начала непосредственное участие в проекте принимает депутат ГД РФ Мария Бутина, которая сама не так давно нуждалась в помощи соотечественников, будучи заключённой в американской тюрьме.

Александр Винник

AFP

© SAKIS MITROLIDIS

Франция

Начало проекту «Своих не бросаем» положила история Александра Винника. В декабре 2020 года на сайте RT был опубликован наш первый материал — интервью с матерью программиста, которого обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют.

В 2017 году Винника задержали власти Греции по запросу США. По словам адвоката, никаких оснований для этого не было, однако суд принял сторону обвинения. В настоящий момент Александр находится в заключении во Франции, где его также признали виновным в киберпреступлении и приговорили к пяти годам тюрьмы. После освобождения мужчину могут экстрадировать в Грецию, а оттуда — в Соединённые Штаты. О том, что сейчас происходит в его деле, вы можете узнать из последнего интервью, которое мы взяли у Александра Винника.

Ещё одно громкое дело во Франции связано с российскими болельщиками Павлом Косовым и Михаилом Ивкиным. В 2020 году их обвинили в насилии над английскими фанатами во время беспорядков на Евро-2016 в Марселе. Косов получил десять лет тюрьмы. Ивкин — три года. Причем на скамье подсудимых оказались только россияне. Англичане, которые громили город и устраивали массовые драки, французское правосудие не заинтересовали. В начале 2021-го Михаил Ивкин вернулся в Россию, поскольку суд учёл время, проведённое в тюрьме под следствием, в срок наказания. О своём аресте и заключении он подробно рассказал Марии Бутиной в рамках проекта «Своих не бросаем» сразу по возвращении из французской тюрьмы.

Михаил Ивкин

© Кадр: видео RT

США

Впрочем, не будет преувеличением сказать, что первое место по предвзятому отношению к нашим гражданам занимают США. Не важно, нарушили россияне закон или так показалось местным властям. Яркие тому примеры — громкие уголовные дела против Виктора Бута и Константина Ярошенко.

В октябре проект «Своих не бросаем» взял интервью у председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Елены Брэнсон. В США её общественной деятельностью заинтересовалось ФБР, затем последовали обыск и допросы. Скорее всего, женщине грозили долгие годы тюрьмы, но она вовремя вернулась на родину. Совпадение или нет, но спустя месяц после её интервью RT КСОРС в США объявил о приостановке своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб.

Весной 2021-го из США вернулись Богдана Осипова и Мира Тэрада. Им повезло меньше. Каждая провела по несколько лет в тюрьме. Богдана — три с лишним года по обвинению в похищении собственных детей. В январе Мария Бутина обращалась к президенту Дональду Трампу с просьбой помиловать женщину, но безрезультатно. Впрочем, благодаря действиям наших дипломатов Богдана всё же воссоединилась с семьёй. Свою историю она рассказала в эксклюзивном интервью проекту «Своих не бросаем».

Что касается Миры Тэрады, её отправили за решетку на два с половиной года по обвинению в отмывании денег, несмотря на то, что главным подозреваемым была не она, а её бывший супруг. После освобождения Тэраду ещё полгода не выпускали из США, ссылаясь на то, что её паспорт утерян. Всё это время Мария Бутина и команда «Своих не бросаем» требовали ускорить депортацию женщины в связи с ухудшением состояния здоровья россиянки. Ровно то же самое происходит сейчас с Олегом Никитиным. В 2020-м предпринимателя из Санкт-Петербурга приговорили к двум годам и четырём месяцам тюрьмы якобы за нарушение санкционного режима. По окончании срока его депортацию отменяли два раза: в ноябре и декабре. Причем делали это в последний момент и без объяснения причин. Сейчас Никитин незаконно находится в одной из американских тюрем.

Мира Тэрада и Мария Бутина

© Кадр: видео RT

Прибалтика

Впрочем, если в США и во Франции поступки и дела наших граждан рассматривают с точки зрения геополитических интересов, то совсем рядом с нами есть страны, власти которых настроены враждебно к России и россиянам сугубо по причине этнического национализма. Не секрет, что русские и русскоязычные жители Прибалтики долгие годы подвергаются дискриминации по национальному признаку, а с недавних пор преследовать стали и тех, кто имеет отношение к российским СМИ. В январе 2021 года «Своих не бросаем» запустил информационную кампанию в поддержку 14 латвийских журналистов, которые были задержаны Службой безопасности Латвии за сотрудничество с Baltnews и Sputnik. Героями нашего проекта стали журналист, общественный и политический деятель Владимир Линдерман, бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев и член Союза журналистов Латвии Алла Березовская.

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В защиту наших соотечественников на одиночные пикеты выходили Мария Бутина и Кирилл Вышинский. Впрочем, в октябре Служба госбезопасности Латвии завершила следствие по уголовным делам в отношении русскоязычных журналистов и передала их в прокуратуру. Сейчас им грозят реальные тюремные сроки.

В Эстонии сложилась похожая ситуация. В 2020-м году журналистам портала Sputnik, который входил в МИА «Россия сегодня», стали блокировать личные счета и угрожать уголовными делами. В итоге редакция закрылась. Об этом событии нам рассказала её бывший редактор Елена Черышева.

Ливия

Одним из самых интересных героев проекта «Своих не бросаем» стал президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. В 2019 году, в разгар гражданской войны в Ливии, его задержали вместе с переводчиком Самером Суэйфаном в Триполи. Социолога заподозрили во вмешательстве в местные выборы. Мария Бутина неоднократно выходила на пикеты в защиту россиян, а также писала обращения в российские и ливийские госорганы. В конце 2020 года Шугалея отпустили. А в феврале 2021-го он дал эксклюзивное интервью проекту «Своих не бросаем», где рассказал о допросах и пытках, которым подвергался во время заключения.

Максим Шугалей и Мария Бутина

© Кадр: видео RT

Испания

Осенью к нам обратились за помощью несколько россиянок, которые столкнулись с нарушением своих прав в Испании. То, что они рассказали, шокировало команду проекта «Своих не бросаем» и стало материалом для специального репортажа. По словам женщин, местные суды отняли у них детей и передали на воспитание тем, кого подозревают в педофилии — бывшим мужьям россиянок. Такая проблема знакома многим нашим гражданкам и в других зарубежных странах. С помощью огласки героини репортажа надеются получить помощь от наших дипломатов и властей. Ведь их дети — граждане России, а значит, их права и свободы обязаны защищать на всех государственных уровнях.

Бали и Индия

Одним из самых сложных регионов в плане соблюдения прав россиян оказались курортные страны Южной и Юго-Восточной Азии. В частности, Индия и Индонезия. Так, летом 2020 года к нам обратились за помощью сразу несколько наших граждан, проживающих на Бали: Павел Алимов, Артём Гвоздулин и Анастасия Савицкая. Они оказались в тюрьме по подозрению в торговле наркотиками. По законам Республики Индонезия за это полагается длительное тюремное заключении от четырёх до 20 лет. Но, как выяснилось, молодые люди стали жертвами преступной группировки, кстати, тоже из России. Её члены подбрасывали наркотики своим согражданам и вымогали крупные суммы денег в обмен на «решение проблемы» с полицией. В итоге за решёткой оказались около 40 человек. Команда журналистов RT и проекта «Своих не бросаем» подробно рассказывала об этой истории в цикле статей и в специальном репортаже. Нам удалось связаться с пострадавшими и взять у них эксклюзивные интервью, где они в деталях поведали о бандитских схемах и рэкете.

Также по теме RT выпустил расследование о российских заключённых в Индонезии RT продолжает следить за историей преступной группировки, которая подбрасывала наркотики и вымогала деньги у русскоговорящих жителей...

Несмотря на то что один из предполагаемых лидеров преступной группировки был арестован в Индонезии, а ещё несколько её участников депортированы из страны, местные власти отказались менять приговор в отношении заключённых из России. Мы решили действовать своими силами. Через почту и социальные сети жертвы вымогателей направили обращения депутату Госдумы РФ Марии Бутиной. 18 ноября она подала депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой инициировать проведение оперативно-следственных мероприятий в отношении предполагаемых членов ОПГ. И уже в конце месяца получила ответ:

«Генеральная прокуратура РФ обратилась в Генеральную прокуратуру Республики Индонезия с запросом о правоохранительном содействии в проверке доводов обращений и принятии необходимых мер для устранения возможных нарушений закона и прав заявителей» (письмо есть в распоряжении русской редакции RT). Копии обращений также были направлены в МВД РФ и российский МИД «для организации рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией».

Мы надеемся, что это поможет организовать международное взаимодействие для поиска настоящих преступников и в случае доказательства их вины позволит требовать от индонезийских властей сокращения срока или вовсе прекращения преследования и освобождения наших граждан.

Что касается Индии, то весной этого года на связь с нами вышел Илья Зорин, музыкант из Астрахани, который уже более двух лет находится в заключении в депортационном лагере для иностранцев. Его подозревают в торговле наркотиками, но он отрицает свою вину и считает себя жертвой полицейского произвола. У следствия нет никаких доказательств, утверждает Зорин, но что больше всего его беспокоит — длительное ожидание суда, который постоянно откладывается.

Причина для беспокойства у молодого человека более чем серьёзная. В тюрьме на юге Индии уже больше десяти лет без суда сидит россиянин Александр Вьюхин. Тоже по подозрению в торговле наркотиками. Проект «Своих не бросаем» публиковал материалы об этой истории. По словам Ильи Зорина и сына Вьюхина Сергея, они неоднократно обращались за помощью к российским дипломатам, однако получали лишь «дежурные ответы». На запрос RT в Генконсульство РФ в Ченнаи (Индия) нам ответили, что следят за соблюдением процессуальных норм в отношении нашего гражданина и дважды обращались к правительству штата с просьбой выпустить Вьюхина под залог, однако безрезультатно.

Команда «Своих не бросаем» направила письма с просьбой помочь нашим гражданам председателю комитета ГД РФ по международным делам Леониду Слуцкому и официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Мы не оставляем надежды, что наши депутаты и чиновники обратят внимание на эту беспрецедентную ситуацию и примут все возможные меры для освобождения наших граждан.

Турция

Зато в Турции, в отличие от Индии, по наркотической статье судят быстро и строго. Даже если у следствия нет на это достаточных оснований. По крайней мере, так считает Валентина Гусейнова из Псковской области. В октябре этого года её дочь Арзу обвинили в производстве наркотиков и приговорили к 17 годам тюремного заключения. Россиянка вину не признаёт, а её мать считает, что дочь подставил молодой человек из Нигерии, с которым она познакомилась несколько лет назад. Зимой 2021 года нигериец подарил девушке тур по Ближнему Востоку, а в Эфиопии дал сумку с вещами с просьбой передать другу из Тбилиси. В Стамбуле её багаж по ошибке отправили в Грузию. Когда он вернулся, в чемоданах нашли кокаин. «Своих не бросаем» тоже подробно рассказывал об этой истории.

Арзу Гусейнова

© Фото из личного архива

Чтобы помочь россиянке, фонд Марии Бутиной и Фонд мира депутата ГД Леонида Слуцкого собрали средства для нового адвоката Арзу Гусейновой. Защита уже подала апелляцию. Мы надеемся на пересмотр дела и освобождение гражданки России, если её невиновность удастся доказать в суде.

Греция

Греция — ещё одна страна, где нашим гражданам нужна помощь и поддержка. В августе Мария Бутина в рамках проекта «Своих не бросаем» взяла интервью у Витаутаса Слушкониса, моряка из Калининграда, который провёл два года и семь месяцев в греческой тюрьме. По словам россиянина, иностранная компания наняла его капитаном туристической яхты. Во время одного из рейсов судно задержала морская полиция Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, хотя, кроме Слушкониса и его помощника, на борту никого не было.

Как выяснилось — типичная ситуация для этого региона. В Греции, Турции и в ряде других европейских стран пребывают в заключении не менее десятка российских граждан по обвинениям, связанным с незаконной перевозкой мигрантов. По нашей информации, многих из них использовали вслепую, как и Слушкониса. Проект оказал непосредственную помощь в приобретении вещей для россиян, содержащихся в тюрьмах Греции.