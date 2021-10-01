RT выпустил расследование о российских заключённых в Индонезии

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RT продолжает следить за историей преступной группировки, которая подбрасывала наркотики и вымогала деньги у русскоговорящих жителей Бали и туристов из России.
RT выпустил расследование о российских заключённых в Индонезии
  • Reuters

В начале сентября индонезийский суд приговорил россиянина Арсения Фролова к четырём годам лишения свободы за употребление наркотиков. Фролов утверждает, что запрещённые вещества ему подбросили, чтобы выманить крупную сумму криптовалюты.

По его словам, он стал жертвой преступной группы, организованной россиянами Евгением Багрянцевым и Артёмом Котуховым в Индонезии.

Как расследуется уголовное дело о русской мафии на Бали — в расследовании RT.

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